Brand eines Unterstandes löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr der Brand eines Unterstandes im Hinterhof eines Gebäudes an der Florastraße in Gelsenkirchen gemeldet. Beim Eintreffen eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges brannte der Unterstand bereits in voller Ausdehnung. Fensterscheiben des davor stehenden Wohngebäudes waren bereits geborsten und massiver Brandrauch zog in das Wohngebäude.

Da nicht bekannt ob und wie viele Personen gefährdet sind, löste der Einsatzleiter Großalarm aus. darauf wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner eigenständig in Sicherheit bringen und die Einsatzkräfte konnten sich auf die Brandbekämpfung fokussieren. Der Hauptbrand war schnell gelöscht, Brandnester an den angrenzenden Gebäuden wurden lokalisiert und gezielt abgelöscht. Ein Kind mit einer Asthmaerkrankung wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus transportiert. Nach ca. 90 Minuten war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Hessler und Buer, sowie die Löschzüge Altstadt und Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen