Brand in einer Turnhalle. erschwerte Brandbekämpfung

Am frühen Morgen des 2.1. kam es im Dachbereich einer Turnhalle in Wulfen zu einer starken Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Feuerwehr Dorsten mit dem Stichwort "Dachstuhlbrand" alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gab es tatsächlich die gemeldete Rauchentwicklung, allerdings konnten nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen im Gebäude unter Atemschutz mehrere Brandnester im Zwischenraum des Hallenbodens lokalisiert werden.

Das Aufnehmen des Turnhallenboden brachte zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Daher musste der Zwischenraum des Schwingboden mit unseren Fognails unter Hinzugabe von Löschschaum geflutet werden. Des Weiteren wurde die Feuerwehr Gladbeck um Unterstützung gebeten. Sie verfügt über das Löschsystem "Cobra". Erst nach diesem kombinierten Einsatz trat der gewünschte Löscherfolg ein. Während dieser Maßnahmen wurde der Brandherd immer wieder mit der Wärmebildkamera kontrolliert und parallel gleich zwei Hochdrucklüfter eingesetzt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das Gebäude durch den Eigentümer verschlossen und zur weiteren Brandursachenermittlung durch die Polizei beschlagnahmt. Im Einsatz befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Hervest I, Wulfen und Lembeck sowie Kräfte der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Gladbeck.

Dorsten-Wulfen, Kleiner Ring, 02.01.2020, 08:44 Uhr

Einsatzmöglichkeiten des »Cobra«-Löschsystems

Das Löschsystem »Cobra« der Firma ColdCut-Systems aus Schweden arbeitet mit einem Druck von 300 bar und einer Durchflussmenge von 60 l/min. Zum Durchdringen von Materialien wie Türen, Wänden oder Blechen kann ein Abrasiv, in diesem Fall Eisenoxid, beigegeben werden. Die aufgrund des hohen Druckes kleine Tröpfchengröße sowie die Geschwindigkeit der Tropfen führen zu einem sehr hohen Wärmeaufnahmevermögen. Der Strahl verlässt die Löschlanze zuerst gebündelt; dies ist zum Durchtrennen von Material in Verbindung mit dem Abrasiv notwendig. Nach zirka sieben Metern zerfällt er zu einer Wassertröpfchenwolke. Die Kühl- und somit Löschwirkung des Systems ist dort am größten.