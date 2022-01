Brand in einer Zwischendecke mit Ausbreitung auf das Dach

Am heutigen Sonntag (23.01.2022) kam es in Recklinghausen zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 06.19 Uhr zur Straße "Im Paßkamp" alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Zwischendeckenbrand der sich auf das Dach ausbreitete.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, alle Personen konnten das Gebäude unbeschadet verlassen.

Durch die Feuerwehr wurde sowohl die Brandbekämpfung von außen als auch innerhalb der Nutzungseinheit eingeleitet. Anschließend wurden angrenzende Bereiche auf Rauchgase kontrolliert.

Im Einsatz befande sich die Feuerwehr Recklinghausen mit den Löschzügen Feuer- und Rettungswache, Suderwich und Süd. Zudem wurde der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert, musste aber nicht tätig werden. Die Sicherstellung des Grundschutzes erfolgte durch den Löschzug Altstadt.

Die Straße "Im Paßkamp" wurde durch die Polizei während der Einsatzmaßnahmen auf Höhe der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt.