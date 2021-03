Brand in Mehrfamilienhaus - 75-jährigen Mann leblos aufgefundenen

Nach einem Brand an der Straße Im Fuhlenbrock am vergangenen Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden bei dem in einer Wohnung leblos aufgefundenen 75-jährigen Mann aus Bottrop. Alle übrigen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unversehrt verlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Am 11. März 2021, gegen 02:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Wohnungsbrand zur Straße Im Fuhlenbrock alarmiert. Auf Grund der gemeldeten Situation rückte die Feuerwehr Bottrop mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eigen zu dieser Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Erdgeschosswohnung brannte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten eine Personensuche mit mehreren Atemschutztrupps ein und führten eine Brandbekämpfung durch. Drei Personen aus dem ersten Obergeschoss wurden mit einer Steckleiter durch die Feuerwehr in Sicherheit verbracht und es erfolgte die Sicherung des Treppenraumes durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte. Ein weiterer Trupp führte die Belüftung des Gebäudes durch, um eine weitere Rauchausbreitung auf das Wohngebäude zu verhindern. Es sollte sich nach ersten Angaben durch Anwohner noch eine Person in der Brandwohnung befinden, die aber leider nur noch tot in den Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung aufgefunden werden konnte. Gegen 04.15 Uhr wurde der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 40 Kräften der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eigen an der Einsatzstelle.