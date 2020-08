Bundespolizei im Ruhrgebiet nimmt zahlreiche Personen in Gewahrsam

In einem Zeitraum von 24 Stunden nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei im Ruhrgebiet acht Personen in Gewahrsam, die teilweise von zu Hause ausgerissen waren oder anderweitig Hilfe benötigten.

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Kaarst wurde gestern Nacht (17. August, 00:20 Uhr) im Dortmunder Hauptbahnhof angetroffen und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt aus einer Jugendschutzeinrichtung in Kaarst entfernt hatte. Bundespolizisten brachten ihn in eine Dortmunder Jugendschutzstelle.

In der Bundespolizeiwache in Dortmund meldete sich kurz darauf (17. August, 00:30 Uhr) ein 13-jähriger Junge aus Gelsenkirchen. Dieser war von der Gelsenkirchener Polizei zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben, weil er von zu Hause ausgerissen war. Auch er wurde kurz darauf in eine Dortmunder Jugendschutzstelle eingeliefert.

Im Hagener Hauptbahnhof überprüften Bundespolizisten (17. August, 1 Uhr) einen 13-jährigen Hagener. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Jugendschutzeinrichtung gebracht.

Gegen 2 Uhr (17. August) wurde im Hagener Hauptbahnhof ein 14-jähriger Hagener überprüft. Auf Grund seines jugendlichen Altes wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen und in eine Jugendschutzstelle eingeliefert.

Nachdem eine 24-jährige Frau aus Herne gestern Morgen (17. August) laut schreiend durch den Dortmunder Hauptbahnhof lief, wurde sie durch Bundespolizisten angehalten und überprüft. Da die polizeibekannte Frau offensichtlich nicht sie selbst war, wurde sie nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Bochumer Hauptbahnhof wurde gestern (17. August) gegen 17 Uhr eine 13-jährige Bochumerin durch Einsatzkräfte überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sie als vermisst galt. Das Mädchen wurde später durch ihren Vater aus der Wache abgeholt.

Aufgrund einer Fahrgeldangelegenheit überprüften Bundespolizisten (17. August, 20:45 Uhr) im Hauptbahnhof in Recklinghausen eine 17-Jährige aus Weißenfels (Sachsen-Anhalt). Diese war von zu Hause ausgerissen und wurde daher in Gewahrsam genommen. Sie wurde später in eine Jugendschutzstelle gebracht.