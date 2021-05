Dieb verduftet durch die Fußgängerzone, Ladendetektiv aus Marl verletzt

Erst verletzte er den Ladendetektiv, dann flüchtete er mit gestohlenem Jil-Sander-Parfüm: Die Polizei fahndet nach einem Dieb, der am Donnerstagnachmittag, 20. Mai, in der Drogerie an der Bahnhofstraße in Witten zugeschlagen hat.

Gegen 17 Uhr beobachtete der Ladendetektiv (49, aus Marl) den Täter dabei, wie er mehrere Parfümflaschen und zwei elektrische Zahnbürsten in seine Jackentaschen steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv ihn ansprach, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Marler verletzt wurde. Der Täter verlor die Zahnbürsten und flüchtete schließlich mit dem Parfüm.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, normale Statur, schwarze kurze Haare. Er trug eine blaue medizinische Maske, eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit drei weißen Streifen auf den Ärmeln, die passende schwarze Trainingshose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle.