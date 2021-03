Diebe rammen Streifenwagen der Polizei - 44-Jähriger festgenommen

Nachdem zwei mutmaßliche Diebe am Donnerstagnachmittag (11.3., 16:03 Uhr) vor der Polizei geflüchtet waren und einen Streifenwagen gerammt hatten, nahmen Beamte einen der Täter fest.



Pkw stieß frontal mit einem Kfz der Polizei zusammen



Ein Kradfahrer der Polizei hatte am Nerzweg beabsichtigt, einen verdächtigen Pkw zu kontrollieren. Als der Beamte dem Fahrer signalisiert hatte anzuhalten, ergriff dieser direkt über die Königsberger Straße, durch die Rieselfelder in Richtung Kinderhaus die Flucht. Hinzugezogene Streifenwagen versuchten den Opel zu stoppen und versperrten die Fluchtwege. An der Straße Coermühle stieß der Pkw frontal mit einem Kfz der Polizei zusammen, drei Beamte wurden dabei leicht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Der Fahrer fuhr noch einige Meter weiter, stieg dann aus und rannte davon. Seinen Beifahrer, einen 44-jährigen Mann aus Drensteinfurt, nahmen die Polizisten noch an dem Fahrzeug fest. Den Pkw stellten die Beamten sicher.

Opel nicht zugelassen

Ermittlungen ergaben, dass der Opel nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Zudem fanden die Polizisten in dem Wagen Drogen und elf Gasflaschen. Diese stammen ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Diebstahl aus einem Gaslager am Schifffahrter Damm vom 27. Januar 2021.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern an.