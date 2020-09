Wer ist der Fahrer des Unfallwagens. Das ist die Frage, die die Marler Polizei beantworten will. Denn bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 22.20 Uhr auf der Schachtstraße kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einen Graben.

Der Grund für diesen Crash wie auch, wer am Lenkrad saß, ist bislang noch unklar. Vor Ort konnten allerdings drei Männer aus Marl (39 J., 34 , 56 ) angetroffen werden. Ob einer von ihnen gefahren ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Da sich vor Ort Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, mussten alle drei für Blutproben mit zur Polizeiwache. Möglicherweise ist der Fahrer aber auch von der Unfallstelle geflüchtet. Das Auto wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand 10.500 Euro Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.