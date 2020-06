Drei Schwerverletzte bei Pkw-Brand nach Unfall auf der Autobahn 1

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen (28.06. 03.47 Uhr) auf der Autobahn 1 geriet ein Pkw in Brand. Die drei Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Ein 21jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Anschlusstelle Münster-Hiltrup geriet er mit seinem Fahrzeug aus bisher nicht bekannten Gründen zwei Mal in die Schutzplanke und kam anschließend zum Stehen. Der Pkw fing direkt Feuer und brannte komplett aus. Die drei Insassen, alle aus dem Kreis Coesfeld, konnten sich aus dem brennenden Pkw befreien. Die jungen Männer erlitten bei dem Unfall Verbrennungen. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Lösch- und Reinigungsarbeitenarbeiten wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.