Dreister Brillendiebstahl in Buer

Eine Angestellte eines Optikergeschäftes an der Blindestraße in Buer die Polizei alarmiert, nachdem sie festgestellt hatte, dass eine größere Personengruppe Brillen entwendet hatte. Die rund zehn Personen hatten sich zunächst in dem Geschäft verteilt, so dass die 29-jährige Angestellte die Übersicht verlor. Als sie dann merkte, dass Brillen fehlten, entfernten sich einige aus der Gruppe fluchtartig aus dem Geschäft. Noch bevor die Beamten eintrafen, stellte der Rest der Gruppe den Flüchtenden nach und brachte vier von fünf Brillen in das Geschäft zurück. Lediglich ein hochwertiges Brillengestell blieb verschwunden. Die Ermittlungen dauern an.