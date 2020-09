Einbrüche in die eigenen vier Wände hinterlassen bei den Geschädigten Verunsicherung und viele Ängste. So auch das Eindringen von bislang unbekannten Tätern in ein Wohnhaus auf dem Parkweg in Marl.

Wie die Polizei jetzt mitteilt fand der Einbruch zwischen dem späten Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Die Diebe hebelten dabei ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchwühlten dann mehrere Räume.

Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.