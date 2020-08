Immer wieder werden Marler Opfer von Einbrechern. So auch am Samstag an der Riegestraße.

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Haus an der Riegestraße. Die Täter durchsuchten die Zimmer. Sie nahmen Geld wie zwei Konzertkarten mit und flüchteten unerkannt.