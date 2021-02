E Bike Fahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Am Dienstag, den 23.02.2021 kam es gegen 15:20 Uhr auf der Oberlipper Straße in Waltrop zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79 jähriger E Bike Fahrer aus Waltrop tödlich verletzt wurde. Ein 32 jähriger Pkw Führer aus Lünen hatte zum Unfallzeitpunkt die Oberlipper Straße in südwestliche Richtung befahren. In Höhe der Einmündung zur Straße Im Knäppen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollisionen zwischen dem Pkw und dem E Bike. Durch den Zusammenprall wurde der Mann aus Waltrop so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 12 000 Euro. Die Oberlipper Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.