E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Morgen des 7. Oktober 2021, um 4.36 Uhr ist ein 23 Jahre alter Mann aus Herne bei einem Verkehrsunfall auf der Willy-Brandt-Allee in Erle leicht verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Elektroroller auf dem Geh- und Radwegweg in der entgegengesetzten Fahrtrichtung, als er an einer Grundstückseinfahrt mit dem Fiat eines 47 Jahre alten Herteners zusammenstieß.

falscheStraßenseite



Rettungskräfte brachten den Herner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, weil Rad- oder Rollerfahrer Geh-und Radwege auf der "falschen" Straßenseite benutzen. Das ist gefährlich und stellt unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit dar, sofern der Weg nicht explizit für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist oder sich in der Fahrtrichtung ebenfalls ein Rad- oder Seitenstreifen befindet.