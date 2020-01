Eine 60-jährige Marlerin beobachtete am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, von ihrer Wohnung aus, wie jemand in ihrer Gartenhütte herumstöberte. Zunächst ging die Frau davon aus, dass es sich dabei um ihren Sohn handelt und rief ihn an.

Dieser befand sich aber in einem Nebenhaus und lief nun zum Gartenhaus. Hier traf er auf einen 32-jährigen Marler. Als er diesen ansprach stürzte dieser vor Schreck. Er hielt in fest und übergab ihn den mittlerweile hinzugekommenen Polizeibeamten. Der Räuber hatte in seinem Rucksack bereits Gartengeräte gepackt, die er stehlen wollte. Sie wurden sichergestellt und den Eigentümern wieder übergeben. Weiterhin konnten im Rucksack weitere Gegenstände aufgefunden werden, die nicht zugeordnet werden konnten. Diese wurden sichergestellt. Der 30-Jährige wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.