Einbrecher in Keller eingesperrt

Eine Frau hat am Samstag, 28.12, einen mutmaßlichen Kellereinbrecher eingesperrt, bis die Polizei ihn festnehmen konnte.

Gegen 20.25 Uhr hörte eine 40-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Clausthaler Straße in Dortmund eine Person im Treppenhaus, nachdem es zuvor an der Hauseingangstür geklingelt hatte. Kurz darauf bemerkte sie Licht im Keller. Sie ging daraufhin die Treppen runter in den Keller und traf dort auf einen mutmaßlichen Einbrecher. Geistesgegenwärtig und mutig schloss sie die Tür und drückte sich dagegen. Nachbarn hörten ihre Hilferufe, die dann wiederum die Polizei alarmierten.

Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 24-jährigen Bulgaren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.