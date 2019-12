Einbruch am Wochenende in Marl Sinsen

Am Samstagabend warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Terrassentür eines Reihenhauses an der Straße In de Flaslänne ein. Ein Zeuge hatte Lärm gehört und die Polizei angerufen. Er konnte zwei flüchtende Personen beobachten, sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand 500 Euro Sachschaden.