Einbruch bei der Diakoniewerkstatt in Marl Lenkerbeck

Montag, in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, um in ein Gebäude der Diakonie auf der Hülsbergstraße einzubrechen. Die Täter stahlen Bargeld und einen Akkuschrauber und flüchteten unerkannt.

Auf dem Lipperweg brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und stahlen Bargeld.