Einbruch in Marl, Schmuck und Bargeld gestohlen

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter über einen auf Kipp stehenden Fensterflügel Zutritt zu einer Wohnung an der Halterner Straße. Die Täter durchsuchten die Räume nach Beute. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Johannes-Brahms-Straße verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus. Das Fenster wurde am Donnerstag zur Tageszeit aufgehebelt. Die Täter flüchteten mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.