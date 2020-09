Einbruch in Mehrfamilienhaus in Marl Polsum

Am Montagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Durch einen Zeugen wurden drei Männer an dem Haus beobachtet, die möglicherweise als Tatverdächtige in Frage kommen:

Personenbeschreibung: 35 - 40 Jahre alt, 1,80 - 1,85 m groß, kräftige bis korpulente Statur, dunkler Mundschutz, dunkel gekleidet.

Einbruch in Lenkerbeck

Auf der Daimlerstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Einbrecher über einen Kellerschacht ins Haus und durchsuchten dann alle Etagen nach Diebesgut. Dazu wurden auch im Inneren mehrere Türen aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Einbruch wurde am Sonntag angezeigt, die Tat selbst kann aber schon länger zurückliegen.

Einbruch in Drewer

Am Samstag wurde in ein Wohnhaus auf der Max-Reger-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in Haus und durchsuchten dann die Räume.