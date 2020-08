Einbruch in Spielhalle

Zwei Männer werden von der Polizei gesucht. Diese sind am Samstagmorgen (8.8.) gewaltsam in eine Spielhalle in Herne eingedrungen.Gegen 5.20 Uhr erhielt dir Polizei Kenntnis von einem Einbruch in eine Spielhalle an der Vinckestraße 8. Zeugen waren durch die Alarmanlage aufmerksam geworden und konnten beobachten, wie zwei Männer nach geraumer Zeit aus dem Objekt kamen und über den dortigen Parkplatz in Richtung Innenstadt davonliefen.



Die sofort eingeleiteten Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Verdächtigen.

Beschrieben werden diese wie folgt: Beide männlich und circa 20 Jahre alt. Während ein Mann ein schwarzes Oberteil getragen haben soll, trug der andere ein graues Oberteil.