Einbruchversuch in Supermarkt in Marl scheiterte

Auf dem Dümmerweg wollten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in einen Supermarkt bzw. eine dortige Lotto-Annahmestelle einbrechen. Um die Außenscheibe zu zerstören, nutzten die Täter einen Gullydeckel. Der Einbruchversuch scheiterte. Der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen kurz nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen rund um den Supermarkt gemacht haben.

Auf der Victoriastraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung.