Einbrüche in Marl, Bargeld als Beute

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in Büroräume an der Hülsbergstraße ein. Die Zimmertüren der Büros waren verschlossen, sodass die Täter nicht weiter ins Gebäude kamen. Trotzdem konnten sie mit Bargeld als Beute flüchten.

Am Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmen-Außenlager an der Carl-Duisberg-Straße. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes hatte drei dunkel gekleidete Personen in der Nähe gesehen. Nähere Hinweise zu diesen Personen konnten nicht gegeben werden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht gesagt werden.