Einbrüche in Marl Hamm

Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr gelangte ein Unbekannter durch eine Kellertür in ein Reihenhaus an der Zeisigstraße. Eine Bewohnerin bemerkte den Tatverdächtigen auf der Kellertreppe, nachdem sie Geräusche im Haus gehört hatte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Mann soll ca. 1,70m groß sein mit dunklen Haaren.

Am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Wohnhaus am Lenkerbecker Weg auf. Angaben zur möglichen Beute liegen bislang nicht vor. Die Täter flüchteten unerkannt.