Einbrüche über den Jahreswechsel in Marl

In der Zeit vom 30.12. bis zum 31.12. drangen bisher unbekannte Täter nach Aufbrechen eines Fensters in ein Geschäft auf der Bahnhofstraße ein. Entwendet wurde eine Geldcassette mit etwas Wechselgeld.

In der Nacht zum Neujahrstag hebelten bisher unbekannte Täter eine Terrasssentür auf und gelangten so in eine Wohnung auf der Straße Im Heiken. Was entwendet wurde steht noch nicht fest.