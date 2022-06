Ermittlungen nach Schussabgabe durch die Polizei

In der Nacht zu Montag (Sonntag, 23:15 Uhr) versuchten drei Tatverdächtige bereitgestelltes Diebesgut aus einem metallverarbeitenden Betrieb an der Oberste-Wilms-Straße in Dortmund abzutransportieren. Dabei trafen sie auf bereits alarmierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Nach ersten Erkenntnissen war das Diebesgut bei einem Einbruch am Sonntagnachmittag zusammengestellt worden.

Schussabgabe

Im weiteren Verlauf kam es dann beim Antreffen der Tatverdächtigen zu zwei Schussabgaben. Dabei wurde einer der Tatverdächtigen, ein 24-Jähriger aus Bulgarien, schwer verletzt.

Zwei weitere Tatverdächtige (20 J. und 24 J. ebenfalls aus Bulgarien) konnten vor Ort festgenommen werden. Die Umstände, wie es zu den Schussabgaben kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese dauern an.

Die Ermittlungen zu den Schussabgaben hat aus Neutralitätsgründen das Polizeipräsidium Recklinghausen übernommen.