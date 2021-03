Fahrerflucht auf der Marler Straße

Auf der Marler Straße wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16.25 Uhr, ein grüner Subaru Forester angefahren und beschädigt. In dem Moment, wo der Fahrer des Subaru die Fahrertür öffnete, fuhr ein LKW vorbei und beschädigte die Autotür. Der LKW-Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Möglicherweise hat er den Unfall nicht mitbekommen. Nach dem Fahrer wird noch gesucht. Der Schaden am Subaru wird auf 3.500 Euro geschätzt.