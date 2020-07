Am Vormittag, 15.7. zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen VW Touareg am Dümmerweg. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Schaden ist an der Beifahrerseite zu erkennen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt.