Fahrerflucht in Marl Hüls

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit Montag, 14 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, einen auf der Kniestraße geparkten blauen Fiat 500 an und flüchtete. Am Fiat entstand 1000 Euro Sachschaden.

Wann liegt eine Fahrerflucht vor?

Flüchten Fahrer nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort, anstatt anzuhalten und sich den Konsequenzen zu stellen, begehen Sie Fahrerflucht. Welche Strafe zieht eine Fahrerflucht nach sich? Laut § 142 des Strafgesetzbuchs (StGB) kann auf eine begangene Fahrerflucht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren folgen. Sind außerdem verkehrsrechtliche Konsequenzen bei einer Fahrerflucht möglich? Nach einer Fahrerflucht können außerdem zwei bzw. drei Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot von maximal drei Monaten sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis auf Sie zukommen. Das Strafmaß richtet sich jedoch normalerweise nach der Höhe des vorliegenden Schadens.