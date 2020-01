Zwischen Dienstag 16:15 Uhr und Mittwoch 05:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten VW UP auf einem Parkplatz an der Kirchstraße. An dem Volkswagen entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Unbekannte hatte an der linken Fahrzeugseite Außenspiegel und Kotflügel touchiert.