An dem Parkplatz einer Soccerhalle an der Scholvener Straße hat es am Donnerstagabend eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr ein blauer 3er BMW beschädigt. Die Reparatur der linken Fahrzeugseite wird schätzungsweise etwa 1.000 Euro kosten.