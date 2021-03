Fahrerflucht in Marl, Unterstand für Einkaufwagen angefahren

An einem Unterstand für Einkaufwagen wurde am Montag, gegen 16:00 Uhr, ein Schaden festgestellt. Der Unfall kann sich jedoch schon einige Tage zuvor ereignet haben. Der genaue Unfallort befindet sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Breddenkampstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Eine 52-jähriger Hertenerin fuhr am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, mit ihrem Auto auf der Hertener Straße in Richtung Marl, als sie in ein unbekannter Autofahrer kurz nach der Langenbochumer Straße überholte. Der Autofahrer war zuvor von der Langenbochumer Straße auf die Hertener Straße abgebogen. Während des Überholvorgangs musste die Hertenerin nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sie war nicht verletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro wird angenommen. Der flüchtige Fahrer soll zwischen Ende 30 und Anfang 40 sein. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben.