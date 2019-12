Fahrerflucht Weihnachten in Marl

In der Zeit von Dienstag, 10 Uhr bis Donnerstag, 11 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Matthias-Claudius-Straße geparkten schwarzen VW Polo an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 3000 Euro. Aufgrund von aufgefundenem Fremdlack dürfte das flüchtige Fahrzeug gelb gewesen sein.