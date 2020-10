Fahrerfluchten in Marl

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein roter Mazda im Bereich Römerstraße/Carl-Duisberg-Straße beschädigt. Nach Angaben der Mazda-Fahrerin ist ihr der Mann gegen 6.30 Uhr in einer Baustelle entgegengekommen - und das, obwohl es sich um eine Einbahnstraße handelt. Der Mann habe ihr Auto beim Vorbeifahren gestreift und dabei einen Schaden von rund 1.300 Euro verursacht. Anstatt anzuhalten fuhr der Mann weiter. Er soll in einem dunklen PKW, vermutlich Golf, unterwegs gewesen sein. Das Auto hatte ein RE-Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, normale Statur, kurze graue Haare.

Am 28.10. , gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Hervester Straße in Höhe der Autobahnbrücke über die A52 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 46-jähriger Fahrer eines Transporters aus Gelsenkirchen und ein unbekannter Lkw-Fahrer kamen sich entgegen. Die beiden Seitenspiegel berührten sich. Ein abgerissenes Stück vom Seitenspiegel beschädigte das Auto eines 57-Jährigen aus Marl. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Er fuhr einen weißen Lkw, vermutlich ein 12-Tonner als Kühllaster.

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen MAN Lkw an der Fasanenstraße. Vor Ort wurde ein Fahrzeugteil von einem Mercedes gefunden. An dem Lkw entstand 1.000 Euro Sachschaden.