Eine 34 Jahre alte Gelsenkirchenerin hat gestern, 10. August 2021, offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in Schalke eine Familie mit einem Küchenmesser bedroht. Einsatzkräfte konnten die Frau an der Schalker Straße vorläufig festnehmen. Das Ehepaar, 28 und 25 Jahre alt, sowie der einjährige Sohn blieben unverletzt. Die Beamten stellten das Messer sicher und brachten die Tatverdächtige in das Polizeigewahrsam. Die Tatverdächtige wird heute, 11. August 2021, einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.