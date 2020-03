Feuerwehr Recklinghausen unterstützt die Feuerwehr Herten bei Großbrand

Die Feuerwehr Recklinghausen unterstützte am heutigen Sonntag, 01.03.2020, die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Herten bei einem Großbrand in der Hertener Mark.Um 06.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Herten in die "Hertener Mark" alarmiert. Aufgrund des Großbrandes bei Eintreffen eilte auch die Feuerwehr Recklinghausen zur Unterstützung und unterstützte die Kollegen der Feuerwehr Herten ab 07.00 Uhr an der Einsatzstelle. Zurzeit sind die Recklinghäuser Löschzüge allerdings wieder weitestgehend aus dem Einsatz gelöst. Lediglich die Drehleiter des Löschzug Süd ist noch vor Ort, zusammen mit weiteren Kräften, im Einsatz.



Zusammen mit weiteren Feuerwehreinheiten aus nahezu dem gesamten Kreis Recklinghausen und der Berufsfeuerwehr Herne halfen die Einsatzkräfte der Recklinghäuser Löschzüge Süd und Hochlar mit 50 Einsatzkräften ihren Hertener Kollegen. Zudem unterstützte die Feuerwehr Recklinghausen zeitweise die Stadt Herten mit der Gestellung eines Pressesprechers im Rahmen der Pressebetreuung.

Warn-App "NINA"

Aufgrund des Brandes und der massiven Rauchentwicklung, insbesondere in der frühen Anfangsphase, warnte der Kreis Recklinghausen über die Warn-App "NINA" ab 07.15 Uhr. Durch die Einsatzleitung wurde auf Recklinghäuser Stadtgebiet ein Messzug eingesetzt, welcher Messproben nahm. Zudem unterstützte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) mit seinem "Sondereinsatz" und analysierte insbesondere niedergeschlagene Rußpartikel in Recklinghausen.

Das LANUV hat hierzu Proben genommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass nach aktuellem Stand (16.30 Uhr) keine Gefährdung davon ausgeht.

Grundsätzlich gilt zur Vorsorge:

- Partikel nicht mit bloßen Händen anfassen, Handschuhe verwenden

- Partikel über den Hausmüll entsorgen

- Verschmutzte Spielgeräte usw. gut reinigen, dabei ebenfalls

Handschuhe verwenden

- Hundehalter sollten darauf achten, dass ihre Hunde in dem

Bereich keine Partikel fressen.

Die weitere Einsatzdauer der Recklinghäuser Einsatzkräfte und der weiteren Einsatzkräfte ist derzeit nicht abschätzbar.