Feuerwehr und Polizei befreien drei Kleinkinder aus Wohnung

Mittwochabend (2. Juni, gegen 19 Uhr) kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei Essen und Feuerwehr Essen in Schonnebeck. Anwohner meldeten ein Kleinkind, welches auf einem Balkon in der ersten Etage herumkletterte. Als die Kollegen der Feuerwehr mittels Leiter zu dem Kind gestiegen waren, stellten sie fest, dass der 3-jährige Junge offensichtlich ausgesperrt worden war.

Da weitere Kinder in der Wohnung vermutet wurden, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu ebendieser. Hier bemerkten sie, dass bis auf das Wohnzimmer alle Zimmer abgeschlossen waren. Hinter einer Zimmertür machte sich ein 5-jähriges Mädchen bemerkbar. Die Tür wurde aufgebrochen und das Mädchen aus ihrem verwahrlosten Zimmer befreit.

Im Wohnzimmer konnte ein 2-jähriger Junge aufgefunden werden, der in seinem Kinderstuhl fixiert war. Den Stuhl wiederum hat man an eine Heizung gebunden. Von den Eltern fehlte jede Spur.

Jugendamt alarmiert

Über die Leitstelle der Polizei Essen wurde das Jugendamt alarmiert, welches sofort Mitarbeiter zum Einsatzort entsandte. Die Mitarbeiter des Jugendamtes nahmen die Kinder in ihre Obhut und brachten sie bei einer Pflegefamilie unter.

Die Geschwister wurden vor Ort von einem Arzt begutachtet und mit Getränken versorgt. Sie waren trotz der Umstände wohlauf, sodass eine weitere ärztliche Behandlung nicht notwendig war.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung gegen die 32- und 45 Jahre alten nigerianischen Eltern.

Ein Dank gilt an dieser Stelle den Nachbarn, die hingesehen haben und ihre Feststellungen der Feuerwehr Essen meldeten.