Feuerwehreinsatz: Frau unter Regal verschüttet

Am Freitag (19.02.2021) wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 10.00 Uhr zur Kunibertistraße in die Recklinghäuser Innenstadt gerufen. In einem dortigen Einzelhandelsgeschäft war eine weibliche Person unter einem Schwerlastregal verschüttet worden. Das Regal war aus ungeklärter Ursache umgestürzt und hatte, mitsamt der vollständigen Ware, die Person unter sich begraben.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die verletzte Person aus ihrer Zwangslage unter dem Regal und den Waren. Die Rettung dauerte circa 30 Minuten.

Im Anschluss wurde die Frau notärztlich untersucht und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache und ein RTW. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde durch ein Notarzteinsatzfahrzeug der Stadt Herten unterstützt.