Frau bei Unfall auf der A 2 verletzt - offenbar Alkohol im Spiel

Offenbar unter dem Einfluss von Alkohol hat sich in der Nacht zu Montag (19.10.) ein Verkehrsunfall auf der A 2 in Richtung Hannover ereignet. Eine Frau wurde verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge war die 30-Jährige aus Waltrop mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Kleine Herrenthey kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern. Ein 31-Jähriger aus Datteln, der den Unfall beobachtet hatte, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Beamten um die offensichtlich leicht verletzte Frau.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkohol, die ein freiwilliger Vortest bestätigte. Ein Rettungswagen brachte die 30-Jährige in ein Krankenhaus. In diesem entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Die 30-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.