Frau erliegt Verletzungen nach Wohnungsbrand

Am Sonntag, 13. März 2022, wurden bei einem Wohnungsbrand in Scholven acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die Polizei Gelsenkirchen teilt mit, dass die Hattingerin am 15. April 2022 in einem Bochumer Krankenhaus verstorben ist. Die 39-Jährige erlag ihren Brandverletzungen, wie eine Obduktion bestätigt hat. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Der Wohnungsbrand

Bei einem Brand in Scholven sind am Sonntag, 13. März 2022, acht Personen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Feldhauser Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden insgesamt drei Erwachsene und fünf Kinder verletzt. Eine schwer verletzte 39-jährige Frau aus Hattingen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, übergab sie die Einsatzstelle an die Polizei.