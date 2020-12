Fußgänger auf der A 44 angefahren und schwer verletzt

In der Nacht zu Samstag (12.12.) ist auf der A 44 bei Soest ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund gegen 1.35 Uhr die A 44 in Richtung Westen. In Höhe des Rastplatzes Am Flughafen erfasste er eine dunkel gekleidete Person, die offensichtlich zu Fuß zwischen dem Seitenstreifen und der Fahrbahn unterwegs war.

Der 62-Jährige aus Kamen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände, warum der Kamener zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war, sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.