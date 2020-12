Gartenlaube brannte lichterloh

Lichterloh brannte eine Gartenlaube am Dienstagabend, 29. Dezember 2020, an der Sutumerfeldstraße in Beckhausen. Gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger Brandgeruch und sah dann die Flammen in der Kleingartenanlage. Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, die Laube brannte aber vollständig ab. Als Ursache kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.