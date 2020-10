Gefährliche Körperverletzung in Buer

Zwei Männer sind am Freitag, 2. Oktober 2020, leicht verletzt worden, als sie einer Gruppe Frauen am Goldbergplatz in Gelsenkirchen Buer helfen wollten. Die Frauen warteten an einer Haltestelle, und wurden unvermittelt aus einer Gruppe von mehreren bislang unbekannten Männern heraus angepöbelt und beleidigt. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Hertener sprachen die Unbekannten an, wurden von diesen sofort angegriffen und leicht verletzt.

Der 21-Jährige musste sich ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Unbekannten entfernten sich in unbekannte Richtung. Einer der Flüchtigen ist circa 17 bis 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Cappy und einen grauen Pullover. Ein weiterer ist circa 20 Jahre alt und mit einer roten Steppjacke bekleidet. Dazu trug er schwarze Schuhe mit einem roten Streifen der Marke "Jezzi". Die übrigen Unbekannten waren dunkel gekleidet und können nicht näher beschrieben werden.