Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der 7. Etage eines Mehrfamilienhauses in Marl ein.

Der Einbruch passierte am Dienstagnachmittag an der Adolf-Grimme-Straße. Die Diebe´durchsuchten alle Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Schmuck und Geld in unbekannte Richtung.