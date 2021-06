Geldautomat gesprengt

Ein lauter Knall riss in der Nacht auf Freitag (04.06.21) die Schapdettener aus dem Schlaf. Gegen 2.40 Uhr haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Roxeler Straße gesprengt. Dieser befindet sich in einem Dorfladen, der durch die Sprengung massiv beschädigt wurde. Nach Einschätzung eines Statikers ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Tatverdächtige befanden sich nach Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.

Durch die Wucht der Sprengung flogen Trümmerteile auf die Roxeler Straße, die bis in den frühen Freitagmorgen gesperrt war. Laut Vorstandsmitglied Martin Herding von der Volksbank Nottuln seien die Täter ohne Beute geflüchtet, weil der Automat standgehalten hat. Die KTU Münster sicherte Spuren. Eine in der Bauerschaft Dörholt (L577) aufgefundene schwarze Tasche stellte die Polizei sicher. Sie prüft, ob diese der Sprengung zuzuordnen ist. Neben zahlreichen Streifenwagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz, der die Bodenkräfte bei der Fahndung unterstützte. Diese ist bisher ohne Ergebnis verlaufen. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand nicht. Die Ermittlungen dauern an.