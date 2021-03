Auf der Justus-von-Liebig-Straße in Marl wurde in ein Wohnhaus eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten dann die Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette, eine Spielekonsole und einen Rasierer.

Der Einbruch wurde am Montag15. März, zur Anzeige gebracht, die Tat selbst kann schon mehrere Tage zurückliegen.

Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.