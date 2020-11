In der kommenden Woche von Montag, 16. November, bis Samstag, 21. November, finden in Marl an folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen statt.

Montag (16.11.):

Breite Str., Dorstener Str., Hochstr., Wiener Str., Im Breil



Dienstag (17.11.):

Brassertstr., Martin-Luther-Str., Robert-Bunsen-Str., Schachtstr., Willy-Brandt-Allee

Mittwoch (18.11.):

Bachstr., Emslandstr., Kinderheimstr., Langehegge, Lipper Weg, Otto-Hue-Str., Rappaportstr.



Donnerstag (19.11.):

Finkenstr., Marler Str., Merkelheider Weg, Triftstr., Alte Str., Halterner Str.

Freitag (20.11.):

Georg-Herwegh-Str., Hülsstr., Josefstr., Lindenstr., Nonnenbusch, Bahnhofstr., Obersinsener Str.

Samstag (21.11.)

Brüderstr., Schillerstr., Westerholter Str., Dorfstr.

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.