Hier blitzt der Kreis Recklinghausen in der Woche vom 12. bis zum 18. Oktober

Mobile Geschwindigkeitsmessungen

Montag :



Datteln

• Böckenheckstraße

• Türkenort

• Hochfeld

Waltrop

• Brambauer Straße

• Hochstraße

• Ickerner Straße

Dienstag:

Oer-Erkenschwick

• Klein-Erkenschwicker-Straße

• Ewaldstraße

• Ludwigstraße

• Stimbergstraße

• Horneburger Straße

Haltern am See

• Hellweg

• Stockwieser Damm

• Westruper Straße

• Flaesheimer Straße

• An der Landwehr

Mittwoch:



Haltern am See

• Flaesheimer Straße

• Stockwieser Damm

• Westruper Straße

• Hullerner Straße

• Holtwicker Straße

Waltrop

• Am Felling

• Lohburger Straße

• Dortmunder Straße

• Brambauerstraße

• Nordring

Donnerstag:

Oer-Erkenschwick

• Holtgarde

• Ludwigstraße

• Horneburger Straße

• Buschstraße

• Moselstraße

Datteln

• Castroper Straße

• Drievener Straße

• Dortmunder Straße

• Dahlstraße

• Markfelder Straße

Freitag:

Waltrop

• Taeglichsbeckstraße

• Krusenhof

• Sydowstraße

• Recklinghäuser Straße

• Dortmunder Straße

Haltern am See

• Breitenweg

• Hennewiger Weg

• Weseler Straße

• Dorstener Straße

• Merfelder Straße

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen

Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag / Freitag / Samstag / Sonntag:

Oer-Erkenschwick

• Ahsener Straße

Recklinghausen

• Henrichenburger Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

• Marler Straße



Gladbeck

• Buersche Straße

• Wiesmannstraße

Datteln

• Friedrich-Ebert-Straße

• Recklinghäuser Straße

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Marl

• Schulstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

• Leveringhäuser Straße

Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

• Wittener Straße

• Leveringhäuser Straße