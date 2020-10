In der kommenden Woche von Montag, 12. Oktober, bis Samstag, 17. Oktober, finden in Marl an folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen statt.

Montag (12.10.):

Breite Str., Dorstener Str., Riegestr., Sickingmühler Str., Buererstr.

Dienstag (13.10.):

Am Kanal, Brassertstr., Goethestr., Lipphöfestr., Willy-Brandt-Allee

Mittwoch (14.10.):

Amselstr., Bergstr., Freerbruchstr., In den Kämpen, Kreuzstr., Rappaportstr., Wellerfeldweg

Donnerstag (15.10.):

Auf dem Acker, Loekampstr., Römerstr., Spechtstr., Alte Str., Halterner Str.

Freitag (16.10.):

Heyerhoffstr., Hülsstr., Ovelheider Weg, Victoriastr., Schmielenfeldstr., Neulandstr., Schulstr.

Samstag (17.10.):

Brüderstr., Hochstr., Wiener Str., Im Breil

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.