In der kommenden Woche von Montag, 14. September, bis Samstag, 19. September, finden in Marl an folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen statt:

Montag (14.09.):

Am Kanal, Heinrich-Heine-Str., Lipphöfestr., Robert-Bunsen-Str., Willy-Bramdt-Allee

Dienstag (15.09.):

Amselstr., Bergstr., Breddenkampstr., In den Kämpen, Kreuzstr., Otto-Hue-Str., Wellerfeldweg

Mittwoch (16.09.):

Carl-Duisberg-Str., Falkenstr., Finkenstr., Triftstr., Lippramsdorfer Str., Zur Freiheit

Donnerstag (17.09.):

Auf Höwings Feld, Josefstr., Lindenstr., Ringerottstr., Nonnenbusch, Bahnhofstr., Obersinsener Str.

Freitag (18.09.):

Breite Str., Glatzer Str., Hertener Str., Westerholter Str., Im Breil

Samstag (19.09.):

Brassertstr., Hervester Str., Schachtstr., Herzlia-Allee

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.